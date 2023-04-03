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17:36, 3 апреля 2023Спорт

Легенда «Рейнджерс» раскритиковал руководство НХЛ из-за отношения к россиянам

Легенда «Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство НХЛ за отношение к россиянам
Андерс Хедберг

Андерс Хедберг. Фото: Andreas L Eriksson / ZumaPress / Globallookpress.com

Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отношения к российским игрокам. Его слова приводит Expressen.

Хедберг заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в лиге. «Он подтвердил, что они "наблюдают за ситуацией". Ничего больше. И что он может ответить? Они вообще ничего не сделали, что действительно чертовски расстраивает», — рассказал экс-хоккеист.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.

В октябре 2022 года двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

Андрей Стрельцов
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