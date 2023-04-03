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00:51, 3 апреля 2023Мир

В Великобритании закрылись более тысячи пабов из-за кризиса в 2022 году

Daily Mail: в Британии из-за энергокризиса в 2022 году закрылись более тысячи пабов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2022 году в Великобритании закрылись более тысячи пабов из-за кризиса в сфере энергетики, это вдвое больше, чем аналогичный показатель за 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как пишет газета, первый кризис, с которыми столкнулись заведения, стал COVID-19, вынудивший сократить количество клиентов. В результате украинского конфликта британские бары столкнулись с проблемой роста счетов за электроэнергию. Таким образом, как указывают журналисты, расходы на электричество некоторых пабов увеличились в три раза.

По данным организации CAMRA, в первую половину прошлого года закрылись 485 пабов, а во вторую — 554. Среди закрытых заведений оказался бар известного британского шеф-повара Джейми Оливера Cock в графстве Эссекс, который он приобрел в 2006 году.

Как утверждают специалисты, из-за роста счетов за электроэнергию другие заведения находятся под угрозой закрытия. Счет за год может вырасти до 18,4 тысячи фунтов стерлингов (22,7 тысячи долларов США), подытожили специалисты.

6 февраля обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария заявил, что после выхода из Евросоюза Великобритания стала «среднестатистической нацией», не обладающей достаточным политическим весом.

В августе прошлого года издание Morning Advertiser спрогнозировало, что более 70 процентов пабов в Великобритании могут закрыться из-за стремительного роста цен на энергоносители. Тогда более 65 процентов владельцев британских заведений заявили, что их расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100 процентов.

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Марина Совина
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