В Британии предрекли закрытие более 70 процентов пабов

Morning Advertise: в Британии могут закрыться 70% пабов из-за роста цен на энергоносители

Более 70 процентов пабов в Великобритании могут закрыться из-за стремительного роста цен на энергоносители. Об этом пишет Morning Advertiser.

«Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса», — сообщает издание.

Более 65 процентов владельцев британских пабов заявили, что их расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100 процентов, пишет газета. Отмечается, что 30 процентов сообщили об увеличении на 200 процентов, 8 процентов — на 500.

Владельцы заведений призвали правительство страны принять ряд мер, которые помогут им пережить кризис: от снижения НДС до ограничения цен на энергоносителя для бизнеса. Иначе ожидается массовое закрытие пабов и ресторанов, отмечает издание.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что цены на газ в Европе до конца года достигнут 4000 долларов за тысячу кубометров.