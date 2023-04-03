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16:11, 3 апреля 2023Культура

Мариинский театр потерял около 12 миллиардов рублей за три года

Финансовые потери Мариинского театра составили 12 миллиардов рублей за последние три года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Финансовые потери Мариинского театра от непроданных билетов составили около 12 миллиардов рублей за последние три года. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Художественный руководитель и генеральный директор культурного учреждения Валерий Гергиев в рамках пресс-конференции заявил, что в основном потери связаны с пандемией коронавируса. Он добавил, большое количество крупных театров, в число которых входит Мариинский, потеряли до 70 процентов выручки.

В конце марта в театрах Москвы заметили всплеск посещаемости. В некоторых залах заполняемость достигает 100 процентов.

Ранее в московском театре «Современник» опровергли получение заявления об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.

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Анастасия Астахова
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Мариинский театр потерял около 12 миллиардов рублей за три года
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