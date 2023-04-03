Мариинский театр потерял около 12 миллиардов рублей за три года

Финансовые потери Мариинского театра составили 12 миллиардов рублей за последние три года

Финансовые потери Мариинского театра от непроданных билетов составили около 12 миллиардов рублей за последние три года. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Художественный руководитель и генеральный директор культурного учреждения Валерий Гергиев в рамках пресс-конференции заявил, что в основном потери связаны с пандемией коронавируса. Он добавил, большое количество крупных театров, в число которых входит Мариинский, потеряли до 70 процентов выручки.

В конце марта в театрах Москвы заметили всплеск посещаемости. В некоторых залах заполняемость достигает 100 процентов.

Ранее в московском театре «Современник» опровергли получение заявления об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой.