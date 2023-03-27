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13:25, 27 марта 2023Культура

В московских театрах заметили всплеск посещаемости

ТАСС: в московских театрах заметили всплеск посещаемости

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В театрах Москвы заметили всплеск посещаемости. Так, в некоторых залах заполняемость достигает 100 процентов. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что посещаемость театров сильно возросла с начала зимы. «Если честно, Театр имени Вахтангова никогда не страдал отсутствием внимания зрителей, но до начала зимы или год тому назад продажи составляли, если говорить в абсолютных процентах, 93-94 процента. Сейчас мы видим, что эта цифра приблизилась к 98-99 процентам», — рассказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

По мнению Крока, рост посещаемости связан с уменьшением количества развлекательных программ на телевидении, эстраде, а также спортивных мероприятий и показов иностранных фильмов. «Человек не может жить только хлебом — человек должен жить и духовной какой-то пищей», — добавил он.

Ранее стало известно, что Латвийский театр кукол по приказу Министерства культуры уберет из репертуара все спектакли на русском языке. «Это приказ министерства культуры, он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — рассказала член правления театра Мартиньш Эйхе.

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Варвара Кошечкина
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