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10:12, 3 апреля 2023Силовые структуры

Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск

Машину, на которой предполагаемая убийца Татарского уехала из кафе, объявили в розыск

Фото: РИА Новости

Машину, на которой предполагаемая убийца Владлена Татарского Дарья Трепова могла уехать из кафе, объявили в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В розыск объявили такси Volkswagen Polo, которое забрало фигурантку с места происшествия.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

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Екатерина Власова
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