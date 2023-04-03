Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск

Машину, на которой предполагаемая убийца Татарского уехала из кафе, объявили в розыск

Машину, на которой предполагаемая убийца Владлена Татарского Дарья Трепова могла уехать из кафе, объявили в розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В розыск объявили такси Volkswagen Polo, которое забрало фигурантку с места происшествия.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.