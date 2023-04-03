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21:36, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемой в убийстве военкора Татарского изберут меру пресечения в Москве

Подозреваемой в убийстве военкора Татарского Треповой изберут меру пресечения в Москве

Подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Меру пресечения, скорее всего, ей будут избирать в Москве», — уточняется в заявлении. Следствие будет просить избрать Треповой меру пресечения в виде ареста.

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Ранее президент России Владимир Путин наградил погибшего при теракте военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

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Марина Совина
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