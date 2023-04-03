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20:14, 3 апреля 2023Россия

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Президент Путин наградил погибшего военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил погибшего при теракте военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на портале правовой информации.

Указывается, что корреспондент награжден за «мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

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Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили военкору. Принесшая его Дарья Трепова позднее была задержана.

После задержания она заявила, что непричастна к убийству военкора, сказав, что ее «подставили и использовали».

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Антон Похиляк
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