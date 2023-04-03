Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
1:2
Завершен
Франческо Пассаро
Марракеш
Анна Калинская
0:0
1-й сет
live
Ангелина Калинина
Чарльстон
Анна Бондарь
0:2
Завершен
Анна Блинкова
Чарльстон
Ак Барс
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
Эвертон
0:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Лейла Фернандес
Завтра
17:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
22:40, 3 апреля 2023Спорт

В IIHF высказались об идее НХЛ провести серию матчей с Россией

Глава IIHF Тардиф заявил, что ничего не слышал об идее НХЛ провести серию матчей с Россией
Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об идее представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провести серию матчей с Россией. Его слова приводит «Чемпионат».

Тардиф заявил, что ничего не слышал об этом плане. В РИА Новости добавили, что НХЛ также не связывалась по поводу организации серии с Федерацией хоккея России.

Ранее 3 апреля журналист Алексей Андронов со ссылкой на три независимых источника сообщил, что Федерация хоккея Канады и НХЛ планирует провести три встречи с российскими игроками, выступающими в лиге. Серия состоится не раньше 2024 года. Игры пройдут в Канаде, города уже определены.

На момент старта сезона-2022/2023 в НХЛ выступали 50 российских игроков. 4 февраля десять из них приняли участие в Матче звезд лиги. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона
США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана
В Европе сочли концепцию внешней политики России попыткой восстановить репутацию
Запад обвинили в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки»
Момент взрыва на встрече с военкором Татарским попал на видео
Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН
Генсек НАТО призвал страны альянса ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды России
В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.