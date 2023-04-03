Петербурженку Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского

Следствие предполагает, что Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского

Следователи предполагают, что жительницу Петербурга Дарью Трепову могли использовать втемную для совершения взрыва в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в следственно-оперативной группе.

По одной из версий, девушка могла не знать о самодельном взрывном устройстве (СВУ). Также начат розыск еще двух человек, которые были в кафе в момент ЧП, однако позже их не обнаружили. Правоохранители не исключают, что именно они привели в действие СВУ.

Сейчас следователи опрашивают всех участников, а также организаторов встречи. Кроме того, силовики проверяют работников, которые устанавливали аппаратуру и развешивали плакаты. Изучаются материалы встречи в книжной лавке «Листва», а также последние дни жизни военкора.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.