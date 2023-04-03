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10:25, 3 апреля 2023Силовые структуры

Петербурженку Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского

Следствие предполагает, что Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского

Фото: РИА Новости

Следователи предполагают, что жительницу Петербурга Дарью Трепову могли использовать втемную для совершения взрыва в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в следственно-оперативной группе.

По одной из версий, девушка могла не знать о самодельном взрывном устройстве (СВУ). Также начат розыск еще двух человек, которые были в кафе в момент ЧП, однако позже их не обнаружили. Правоохранители не исключают, что именно они привели в действие СВУ.

Сейчас следователи опрашивают всех участников, а также организаторов встречи. Кроме того, силовики проверяют работников, которые устанавливали аппаратуру и развешивали плакаты. Изучаются материалы встречи в книжной лавке «Листва», а также последние дни жизни военкора.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.

Елизавета Новикова
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