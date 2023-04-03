Кремль допустил причастность Украины к убийству военкора Татарского

Песков заявил, что Украина может быть причастна к убийству военкора Татарского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил причастность Украины к убийству военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Его слова в понедельник, 3 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что киевский режим «поддерживает террористические действия», стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной, а также ответственен за смерти многих людей, начиная с 2014 года. «Именно поэтому проводится специальная военная операция», — пояснил Песков.

2 апреля в петербургском кафе на Университетской набережной произошел взрыв. В заведении в это время проводил встречу военкор Татарский. В его убийстве подозревают некую Дарью Трепову.

По предварительным данным, она передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате случившегося пострадали 32 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.