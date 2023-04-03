В Госдуме отреагировали на гибель военкора Татарского при взрыве в кафе

Депутат Власов предложил переименовать улицу в Макеевке в честь Владлена Татарского

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил переименовать улицу в городе Макеевка в честь погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на происшествие.

«Точно пришел бы на встречу с Владленом»

О взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Я сам несколько раз выступал на «Кибер Фронте», прекрасно знаю этот зал Василий Власов депутат Госдумы

«У нас 6 апреля памятная дата — год, как нет Владимира Вольфовича Жириновского. Мы хотели провести вечер памяти в субботу, 1 апреля, непосредственно на "Кибер Фронте". А 2 апреля открыть выставку памяти. Тогда я был бы в Петербурге и сто процентов пришел бы на эту встречу с Владленом. Но мы решили перенести памятный вечер на неделю. Так что — вот, воля судьбы меня оберегла», — сообщил Власов.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что был хорошо знаком с погибшим военным корреспондентом. «Для меня это личная большая трагедия. Сейчас это тяжело воспринимать. Я уверен, что виновные будут найдены и наказаны, где бы они не находились», — добавил он.

Улица в честь Татарского

Депутат рассказал, что погибший Владлен Татарский был родом из города Макеевки.

Я сегодня отправлю запрос главе ДНР, чтобы улица в городе была названа в честь Владлена. Посмотрим, что использовать: псевдоним или настоящие имя и фамилию. Буду надеяться, что коллеги поддержат Василий Власов депутат Госдумы

«Мне кажется, что "Кибер Фронт" продолжит проходить, потому что эти дискуссии нужны нашему обществу. А Владлен Татарский навсегда останется человеком, который погиб за свободу слова», — заключил Власов.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже вручила военкору, проводившему в заведении встречу.

3 апреля Следственный комитет России подтвердил задержание подозреваемой.