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12:33, 3 апреля 2023Спорт

Хоккейные клубы из Англии обошли ЦСКА в рейтинге посещаемости

Хоккейные клубы «Ноттингем» и «Шеффилд» из Англии обошли ЦСКА в рейтинге посещаемости

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарский хоккейный клуб «Берн» стал самой посещаемой командой в Европе по итогам регулярных чемпионатов. Рейтинг составил Metaratings.

На играх с участием команды в среднем присутствовали 14 750 зрителей. На втором месте расположился немецкий «Кельнер Хайе» (13901). Тройку самых посещаемых команд Европы замкнул омский «Авангард» (11527).

Московский ЦСКА не попал в топ-50, расположившись на 51-м месте. Его обошли хоккейные клубы из Англии «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем», которые находятся на 24-й и 50-й позициях соответственно.

Регулярный чемпионат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился 26 февраля. В плей-офф ЦСКА дошел до финала Западной конференции, где играет с петербургским СКА. 2 апреля москвичи выиграли первый матч в серии.

Алексей Гусев
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