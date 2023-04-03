Хоккейные клубы из Англии обошли ЦСКА в рейтинге посещаемости

Хоккейные клубы «Ноттингем» и «Шеффилд» из Англии обошли ЦСКА в рейтинге посещаемости

Швейцарский хоккейный клуб «Берн» стал самой посещаемой командой в Европе по итогам регулярных чемпионатов. Рейтинг составил Metaratings.

На играх с участием команды в среднем присутствовали 14 750 зрителей. На втором месте расположился немецкий «Кельнер Хайе» (13901). Тройку самых посещаемых команд Европы замкнул омский «Авангард» (11527).

Московский ЦСКА не попал в топ-50, расположившись на 51-м месте. Его обошли хоккейные клубы из Англии «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем», которые находятся на 24-й и 50-й позициях соответственно.

Регулярный чемпионат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился 26 февраля. В плей-офф ЦСКА дошел до финала Западной конференции, где играет с петербургским СКА. 2 апреля москвичи выиграли первый матч в серии.