Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 3 апреля 2023Россия

Россиянка села на мокрое кресло в трамвае и попала в травмпункт с ожогом

В Магнитогорске у девушки диагностировали химический ожог после поездки в трамвае

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У жительницы Магнитогорска диагностировали химический ожог после того, как она села на мокрое сиденье в трамвае. Об этом девушка сообщила в региональном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

По словам 17-летней россиянки, во время поездки она обнаружила, что сидит на мокром кресле, а затем почувствовала колющую боль.

«Вышла на своей остановке и поняла, что не могу передвигаться, так как онемела часть таза», — рассказала девушка, добавив, что после этого она обратилась в травмпункт.

Врачи обнаружили у пострадавшей химический ожог. Известно, что до поездки в общественном транспорте девушка находилась дома.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе. Когда школьник выходил из салона, двери автобуса внезапно закрылись и его протащило по асфальту несколько метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
Президент Румынии захотел большего присутствия НАТО в Черном море
Галустян получил гражданство Армении
В Британии заявили об изъятии у российских чиновников загранпаспортов
Хакер из ДНР назвал причастных к убийству военкора Татарского
В России школьница выпала из окна девятого этажа
Хирург перечислил причины для пластики груди у мужчин
Россиянка села на мокрое кресло в трамвае и попала в травмпункт с ожогом
Суд арестовал помочившегося на икону российского треш-блогера
«Металлург» уволит главного тренера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.