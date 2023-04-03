Россиянка села на мокрое кресло в трамвае и попала в травмпункт с ожогом

В Магнитогорске у девушки диагностировали химический ожог после поездки в трамвае

У жительницы Магнитогорска диагностировали химический ожог после того, как она села на мокрое сиденье в трамвае. Об этом девушка сообщила в региональном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

По словам 17-летней россиянки, во время поездки она обнаружила, что сидит на мокром кресле, а затем почувствовала колющую боль.

«Вышла на своей остановке и поняла, что не могу передвигаться, так как онемела часть таза», — рассказала девушка, добавив, что после этого она обратилась в травмпункт.

Врачи обнаружили у пострадавшей химический ожог. Известно, что до поездки в общественном транспорте девушка находилась дома.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами после поездки в автобусе. Когда школьник выходил из салона, двери автобуса внезапно закрылись и его протащило по асфальту несколько метров.