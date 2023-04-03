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06:26, 3 апреля 2023Россия

Сестру подозреваемой в убийстве Татарского повезли на допрос

Shot: сестру подозреваемой в убийстве Татарского повезли на допрос, Трепову все еще ищут

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

В Санкт-Петербурге задержана не подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова, а ее сестра София, находившаяся у себя в квартире в момент визита силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Shot, сестру подозреваемой повезли на допрос в Следственный комитет. Саму злоумышленницу все еще разыскивают вместе с супругом — Дмитрием Рыловым.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству Татарского. По данным «Интерфакса», у следствия есть основания полагать, что местная жительница Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Марина Совина
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