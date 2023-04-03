Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:59, 3 апреля 2023Россия

Уход подозреваемой в убийстве военкора Тататарского после взрыва попал на видео

«РЕН ТВ» показал кадры ухода подозреваемой в убийстве военкора Татарского после взрыва
СюжетВзрыв в Москве

Видео: Telegram-канал РЕН ТВ

Уход подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарьи Треповой из кафе после взрыва попал на видео. Кадры показал телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео видно людей, покинувших здание сразу после теракта. Трепова на несколько секунд задержалась возле входа, разговаривая по телефону, после чего ушла по Университетской набережной.

Ранее стало известно, что подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона
США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана
В Европе сочли концепцию внешней политики России попыткой восстановить репутацию
Запад обвинили в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки»
Момент взрыва на встрече с военкором Татарским попал на видео
Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН
Генсек НАТО призвал страны альянса ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды России
В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.