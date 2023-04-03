Уход подозреваемой в убийстве военкора Тататарского после взрыва попал на видео

«РЕН ТВ» показал кадры ухода подозреваемой в убийстве военкора Татарского после взрыва

Видео: Telegram-канал РЕН ТВ

Уход подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарьи Треповой из кафе после взрыва попал на видео. Кадры показал телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео видно людей, покинувших здание сразу после теракта. Трепова на несколько секунд задержалась возле входа, разговаривая по телефону, после чего ушла по Университетской набережной.

Ранее стало известно, что подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарье Треповой изберут меру пресечения в Москве.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

