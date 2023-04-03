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18:47, 3 апреля 2023Спорт

В WBA назвали следующего соперника Усика

Александр Усик проведет следующий поединок с британцем Даниелем Дюбуа
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Комитет по чемпионским боям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назвал следующего соперника украинца Александра Усика. Об этом сообщается на странице журналиста Майкла Бенсона в Twitter.

Усик встретится с британцем Даниелем Дюбуа. Уточняется, что у спортсменов есть 30 дней для заключения контракта на поединок.

29 апреля Усик должен был сразиться с другим британцем, обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри, однако боксеры не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры шли с осени 2022 года.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.

Ксения Курашкина
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