Тело пропавшего отца российского хоккеиста обнаружили в Сочи

Тело пропавшего отца российского хоккеиста Матвея Мичкова обнаружили в Сочи

Пропавший Андрей Мичков, отец российского хоккеиста Матвея Мичкова, обнаружен мертвым. Об этом сообщается в группе клуба «Сочи» во «ВКонтакте».

«Он найден, погиб. Хоккейный клуб "Сочи" приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова», — говорится в сообщении команды. В клубе подчеркнули, что окажут семье хоккеиста всю необходимую помощь.

По информации Telegram-канала «112», тело Мичкова-старшего нашли в Сочи в пруду недалеко от дома.

Об исчезновении Андрея Мичкова стало известно ранее 4 апреля. Сообщалось, что он ушел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, 2 апреля в 21:00. «Сейчас вернусь», — сказал мужчина перед уходом.