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11:59, 4 апреля 2023Спорт

В Сочи пропал отец российского хоккеиста

В Сочи пропал отец российского хоккеиста Матвея Мичкова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сочи пропал отец российского хоккеиста Матвея Мичкова Андрей Мичков. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в Telegram.

Сообщается, что местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно со 2 апреля 2023 года. По информации «Матч ТВ», Мичков‑старший ушел из квартиры, которую он снимает вместе с сыном, в 21:00 2 апреля. «Сейчас вернусь», — сказал он перед уходом.

18-летний Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступает на правах аренды в «Сочи». В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

В 2021 году спортсмен был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.

Дарья Коршунова
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