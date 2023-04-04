В Сочи пропал отец российского хоккеиста Матвея Мичкова

В Сочи пропал отец российского хоккеиста Матвея Мичкова Андрей Мичков. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в Telegram.

Сообщается, что местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно со 2 апреля 2023 года. По информации «Матч ТВ», Мичков‑старший ушел из квартиры, которую он снимает вместе с сыном, в 21:00 2 апреля. «Сейчас вернусь», — сказал он перед уходом.

18-летний Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступает на правах аренды в «Сочи». В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

В 2021 году спортсмен был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира. Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.