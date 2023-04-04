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23:29, 4 апреля 2023Россия

Губернатор Мурманской области прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

Мурманский губернатор Чибис: вступление Финляндии в НАТО разрушило культурные отношения

Фото: Lehtikuva / Reuters

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о разрушении экономических, культурных и добрососедских отношений с Финляндией из-за ее вступления в НАТО. Об этом он написал в своем Telgram-канале.

По мнению политика, такой шаг является ошибкой. Однако, добавил он, произошедшее не стало неожиданностью для властей региона, поскольку за последний год взаимодействие с финскими губерниями сошло на нет. «Наши партнеры вмиг забыли о приоритетах, которые ставили перед собой, подписывая двусторонние соглашения: экономическое развитие и охрана окружающей среды, энергоэффективность, развитие туризма, транспорта и логистики, образования, поддержка коренных народов Севера и здравоохранения», — отметил Чибис.

Он также рассказал, что Финляндия не направила официальное уведомление об отмене двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве с областью. В связи с произошедшим губернатор пообещал укрепить границы.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва уже приступила к выработке мер в ответ на вступление Финляндии в альянс.

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Варвара Кузьмина
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