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18:20, 4 апреля 2023Мир

МИД России анонсировал меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД РФ: Россия приступила к выработке мер в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия уже приступила к выработке мер в ответ на вступление Финляндии в блок НАТО. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью агентству ТАСС.

«Естественно», — ответил дипломат на поступивший вопрос о том, начала ли Москва подготовку к мерам реагирования на членство Хельсинки в Североатлантическом альянсе.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.

В России вступление Финляндии в НАТО расценили как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

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Глеб Бажуткин
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