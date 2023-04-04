В России высказались об ответе на вступление Финляндии в НАТО

Депутат Госдумы Журова обвинила НАТО в двойных стандартах

Россия расценивает вступление Финляндии в НАТО как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Мы будем укреплять границы, понимая, что оттуда может быть нанесен удар, угрозы нашей стране все ближе и ближе. Возможно, на площадке ООН мы также поднимем эту тему. Тему того, что были определенные исторические договоренности, в рамках которых нам было дано обещание, что НАТО не станет приближаться к нашим границам, — сказала Журова.

Депутат также добавила, что в НАТО, вероятно, считают договоренности недействительными ввиду срока давности, ссылаются на то, что Россия проявляет агрессию.

«А то, что они сами проявляют агрессию, поступая таким образом, не замечают. Такие двойные стандарты», — заключила политик.

Финляндия официально стала членом НАТО. Страна подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года совместно со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии. Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, которая состоялась в Стокгольме.

