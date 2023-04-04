Медведев обвинил оппозицию в причастности к терактам в России

Зампред Совбеза Медведев обвинил оппозицию в причастности к убийствам Татарского и Дугиной

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил оппозицию в причастности к терактам, произошедшим на территории страны в последнее время, в частности, к убийству журналистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, террором занялись те, в ком «заклятые западные друзья» России видели «рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией». «Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает», — написал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, российская оппозиция причастна к взрыву в Санкт-Петербурге, в котором погиб Татарский, а также, по последним данным, пострадали 40 человек. Кроме того, он считает, что те же люди связаны с терактом в Белгородской области, когда на территорию региона проникли диверсанты, а также с убийством дочери российского философа Александра Дугина.

«Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом и учёным. Круг истории замкнулся», — заявил политик.

Говоря об исполнителях терактов, Медведев подчеркнул, что заявления о якобы их использовании другими лицами не помогут избежать наказания. При этом по его мнению, плохо то, что ответственности избегут те, кто финансировал «наемных убийц» и давал им указания. «Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград», — написал зампред Совбеза.