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11:16, 3 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыто место задержания подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову задержали на второй съемной квартире

Фото: РИА Новости

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка была задержана силовиками в ЖК «Северная Долина» в Выборгском районе города примерно в 11 часов утра, уточняет издание 47news. Первая съемная квартира находилась у метро «Василеостровская» — примерно в 800 метрах от кафе, в котором 2 апреля проходила встреча с военкором.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия Трепова подарила Татарскому бюст, который взорвался. В результате Татарский погиб.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Елизавета Новикова
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