Британский боец обратился к UFC с просьбой из-за российского происхождения

Британский боец Мухаммад Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев обратился в Twitter к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) с просьбой из-за российского происхождения.

22-летний спортсмен попросил организацию не указывать Россию местом его рождения. «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в мой следующий выход», — заявил он.

Мокаев выступает в UFC с марта 2022 года. Всего в его активе десять побед и ни одного поражения в MMA. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Мокаев родился в городе Буйнакске в республике Дагестан. В возрасте 12 лет он переехал с семьей в Великобританию.