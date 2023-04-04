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11:29, 4 апреля 2023Спорт

Британский боец обратился к UFC с просьбой из-за российского происхождения

Британский боец Мухаммад Мокаев попросил UFC не указывать Россию местом его рождения

Фото: Scott Garfitt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев обратился в Twitter к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) с просьбой из-за российского происхождения.

22-летний спортсмен попросил организацию не указывать Россию местом его рождения. «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в мой следующий выход», — заявил он.

Мокаев выступает в UFC с марта 2022 года. Всего в его активе десять побед и ни одного поражения в MMA. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Мокаев родился в городе Буйнакске в республике Дагестан. В возрасте 12 лет он переехал с семьей в Великобританию.

Дарья Коршунова
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