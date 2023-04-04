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13:34, 4 апреля 2023Спорт

В СКА сделали заявление после исчезновения отца нападающего клуба

В СКА поддержали нападающего Матвея Мичкова после исчезновения его отца в Сочи

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В СКА сделали заявление после исчезновения Андрея Мичкова, отца нападающего клуба Матвея Мичкова, выступающего на правах аренды за «Сочи». Оно приводится в Telegram-канале команды.

«СКА — одна семья. Верим, что все закончится благополучно!» — говорится в сообщении. В команде попросили всех, кто обладает информацией, связаться с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В «Сочи» также рассказали подробности произошедшего, их передает «Чемпионат». По информации клуба, через 20 минут после выхода из дома Мичкову-старшему пытались дозвониться, однако абонент был вне зоны доступа. На следующее утро к его поиску была подключена полиция. На данный момент перемещение 51-летнего мужчины пытаются отследить по уличным камерам.

Об исчезновении Андрея Мичкова стало известно ранее 4 апреля. Сообщалось, что он ушел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, в 21:00 2 апреля. «Сейчас вернусь», — сказал мужчина перед уходом.

Дарья Коршунова
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