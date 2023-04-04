Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами и вооружением

Минобороны сообщило об уничтожении четырех складов ВСУ с боеприпасами и вооружением

Российские военнослужащие уничтожили четыре склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что три склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ были уничтожены в районах села Огурцово в Харьковской области, населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе города Орехов в Запорожской области.

Еще один склад, в котором было размещено украинское ракетно-артиллерийское вооружение, был уничтожен в районе Константиновки в ДНР.

По данным оборонного ведомства, в течение суток российские войска нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Также сообщалось, что за сутки на одном из направлений боевых действий российские военнослужащие уничтожили до 225 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).