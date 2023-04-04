Смолов назвал журналиста клоуном после вылета из Кубка России
Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после вылета команды из Кубка России по футболу. Видео доступно в Telegram-канале Микеле.
Корреспондент задал вопрос об обещании 33-летнего футболиста выиграть трофей для болельщиков. «Тебе что ли обещал, клоун?» — ответил Смолов.
Ранее 4 апреля «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из розыгрыша турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей, представляющих Футбольную национальную лигу (ФНЛ), со счетом 4:1 в серии пенальти. «Акрон» прошел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».