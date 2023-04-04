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22:59, 4 апреля 2023Спорт

Смолов назвал журналиста клоуном после вылета из Кубка России

Футболист Федор Смолов назвал журналиста клоуном после вылета «Динамо» из Кубка России
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после вылета команды из Кубка России по футболу. Видео доступно в Telegram-канале Микеле.

Корреспондент задал вопрос об обещании 33-летнего футболиста выиграть трофей для болельщиков. «Тебе что ли обещал, клоун?» — ответил Смолов.

Ранее 4 апреля «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из розыгрыша турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей, представляющих Футбольную национальную лигу (ФНЛ), со счетом 4:1 в серии пенальти. «Акрон» прошел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

Анастасия Борисова
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