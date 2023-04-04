Смолов назвал журналиста клоуном после вылета из Кубка России

Футболист Федор Смолов назвал журналиста клоуном после вылета «Динамо» из Кубка России

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после вылета команды из Кубка России по футболу. Видео доступно в Telegram-канале Микеле.

Корреспондент задал вопрос об обещании 33-летнего футболиста выиграть трофей для болельщиков. «Тебе что ли обещал, клоун?» — ответил Смолов.

Ранее 4 апреля «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из розыгрыша турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей, представляющих Футбольную национальную лигу (ФНЛ), со счетом 4:1 в серии пенальти. «Акрон» прошел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Смолов пополнил состав «Динамо» в январе 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Локомотив» и испанскую «Сельту».