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21:43, 4 апреля 2023Спорт

«Динамо» проиграло клубу из ФНЛ и вылетело из Кубка России

«Динамо» проиграло «Акрону» из ФНЛ в серии пенальти и вылетело из Кубка России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из розыгрыша турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой гостей, представляющих Футбольную национальную лигу (ФНЛ), со счетом 4:1 в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0. Таким образом, «Акрон» прошел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Первую путевку в финал Пути РПЛ Кубка России ранее 4 апреля заработал екатеринбургский «Урал», в двухматчевом противостоянии оказавшийся сильнее московского «Спартака». Вторую путевку в финал Пути регионов Кубка России разыграют между собой самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года в Москве на стадионе «Лужники».

Анастасия Борисова
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