ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в полуфинале Кубка России

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в первом полуфинальном матче Кубка России

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 марта, и завершилась со счетом 2:2. На голы футболистов-гостей Хесуса Медины и Федора Чалова самарский клуб ответил точными ударами Владимира Писарского и Дмитрия Цыпченко.

Ответная игра пройдет в Москве. Встреча состоится 5 апреля.

Ранее «Краснодар» в гостях со счетом 3:0 обыграл «Ахмат» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Еще одну путевку в 1/2 финала этой же сетки турнира разыграют 15 марта «Зенит» и «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.