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12:48, 4 апреля 2023Мир

В НАТО не увидели изменений позиций ядерных сил России

Столтенберг: НАТО не видит изменений позиций ядерных сил России, требующих ответа
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Paul Chiasson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Североатлантический альянс не видит изменений позиций российских ядерных сил, которые требовали бы ответа, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция доступна на сайте организации.

По словам генсека, ядерная война «не может быть выиграна» и не должна начаться, однако НАТО — ядерный альянс, это центральная часть обороны и сдерживания организации.

«Мы пристально мониторим, что делает Россия, но пока не видим никаких изменений российских ядерных позиций, которые потребовали бы изменений наших позиций», — ответил он на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Ранее Столтенберг также указывал, что альянс не видит конфигурации ядерных сил России, требующих ответа.

В конце марта российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Строительство хранилища для него планируется завершить к 1 июня.

Посол России в Минске Борис Грызлов впоследствии уточнил, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто ближе к западным границам Союзного государства. Он подчеркнул, что западные государства подняли по этому вопросу много шума.

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Варвара Кошечкина
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