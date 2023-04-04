Вяльбе рассказала о главном страхе

Елена Вяльбе рассказала, что боится прыгать в воду головой вниз

Трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем главном страхе. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать», — заявила Вяльбе. Глава ФЛГР добавила, что прыгать в воду ногами вниз может с любой высоты.

7 марта Вяльбе заявила, что откажется отпускать отечественных лыжников в другие сборные. «Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу», — заявила она.

22 сентября прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.