Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Чарльстон
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Лейла Фернандес
Сегодня
21:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
12:50, 4 апреля 2023Спорт

Вяльбе рассказала о главном страхе

Елена Вяльбе рассказала, что боится прыгать в воду головой вниз

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем главном страхе. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать», — заявила Вяльбе. Глава ФЛГР добавила, что прыгать в воду ногами вниз может с любой высоты.

7 марта Вяльбе заявила, что откажется отпускать отечественных лыжников в другие сборные. «Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу», — заявила она.

22 сентября прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
В Белоруссии задержали более 30 пособников иностранных спецслужб
Россиянин забрался на гору и не смог с нее слезть из-за панической боязни высоты
Для столичного парка такси и каршеринга заказали пять тысяч «Москвичей»
Десятилетний россиянин угнал машину матери и попал в ДТП
В Кремле рассказали об ответных мерах на вступление Финляндии в НАТО
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев признали вину
В Кремле высказались о предложении закрыть «Википедию»
Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность России
В Турции разработают новую систему ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.