Володин: поддержка Западом Киева привела к созданию в Европе террористического государства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в Санкт-Петербурге. По его словам, благодаря усилиям Запада в центре Европы появилось террористическое государство — Украина.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — заявил он.

Депутат напомнил, что помимо Татарского ранее была убита политолог Дарья Дугина, а также был предотвращен ряд терактов, которые пытались совершить в отношении других российских журналистов. Он подчеркнул, что Киев стремится всеми силами запугать или ликвидировать тех, кто говорит правду.

Володин добавил, что в совершении теракта в Петербурге также виноваты лидеры США, Франции и Германии, которые продолжают поддерживать киевские власти.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в совершении теракта была задержана Дарья Трепова.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды членов группы.