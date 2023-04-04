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01:00, 4 апреля 2023Россия

Пригожин посмертно зачислил военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

Пригожин посмертно зачислил военкора Владлена Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил погибшего в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ее ряды. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба компании бизнесмена.

«Настоящим сообщаю, что по решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК "Вагнера"», — говорится в документе, подписанном Пригожиным.

Отмечается, что это необходимо для выплаты семье военкора компенсаций и иных социальных гарантий, предусмотренных для погибших военнослужащих частной военной компании.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

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Марина Совина
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