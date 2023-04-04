Вяльбе высказалась о последствиях выступления россиян под нейтральным флагом

Елена Вяльбе заявила, что выступление под нейтральным флагом вызовет ненависть болельщиков

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о последствиях выступления россиян на турнирах под нейтральным флагом. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе», — заявила она. Вяльбе подчеркнула, что не скажет ни одному спортсмену о том, что он должен выступать на Олимпиаде, несмотря ни на что.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх-2024 до сих пор не принято.

