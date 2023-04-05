Названы преимущества российской «Арены-М»

Военный эксперт Дандыкин: КАЗ «Арена-М» сможет уничтожать снаряды на подлете к танку

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», которым планируют оснастить основные танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, сможет уничтожать атакующие боеприпасы на подлете к машине. Преимущества КАЗ назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«На этих танках уже есть комплексы защиты. Но "Арена" — более совершенный, который позволит уничтожать снаряды на подлете. У нас, кстати, по защите танки, пожалуй, даже в какой-то степени лучше хваленого корейского танка четвертого поколения "Черная пантера"», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что на российских танках стоит пассивная защита и комплексы противодействия, позволяющие подавлять управляемые снаряды при подлете к машине. По его словам, модернизация российских танков должна помочь при столкновении с машинами НАТО.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что на танки Т-80 и Т-90 планируют установить КАЗ «Арена-М». Комплекс прошел испытания на танке Т-72. «Арена-М» успешно противостояла российским и трофейным зарубежным противотанковым ракетным комплексам.

В сентябре 2021 года начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал, что защитные боеприпасы «Арены-М» могут разворачиваться навстречу угрозе после отстрела.