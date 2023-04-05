Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:48, 5 апреля 2023Наука и техника

Названы преимущества российской «Арены-М»

Военный эксперт Дандыкин: КАЗ «Арена-М» сможет уничтожать снаряды на подлете к танку

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», которым планируют оснастить основные танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, сможет уничтожать атакующие боеприпасы на подлете к машине. Преимущества КАЗ назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«На этих танках уже есть комплексы защиты. Но "Арена" — более совершенный, который позволит уничтожать снаряды на подлете. У нас, кстати, по защите танки, пожалуй, даже в какой-то степени лучше хваленого корейского танка четвертого поколения "Черная пантера"», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что на российских танках стоит пассивная защита и комплексы противодействия, позволяющие подавлять управляемые снаряды при подлете к машине. По его словам, модернизация российских танков должна помочь при столкновении с машинами НАТО.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что на танки Т-80 и Т-90 планируют установить КАЗ «Арена-М». Комплекс прошел испытания на танке Т-72. «Арена-М» успешно противостояла российским и трофейным зарубежным противотанковым ракетным комплексам.

В сентябре 2021 года начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал, что защитные боеприпасы «Арены-М» могут разворачиваться навстречу угрозе после отстрела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера
95-летняя спортсменка-чемпионка раскрыла секрет поддержания физической формы
Украина продала рекордное с начала СВО количество зерна
В Москве в мусорном контейнере нашли 20 похожих на гранаты предметов
Участник штурма Соледара забыл на дереве 200 тысяч рублей и «Крест Вагнера»
Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в соцсетях
Российская шахматистка выиграла этап Гран-при
Названы преимущества российской «Арены-М»
Литва захотела отсудить у Белоруссии миллионы евро из-за ситуации с мигрантами
Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.