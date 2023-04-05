Продажи «АвтоВАЗа» за год выросли почти вдвое

«АвтоВАЗ»: в марте 2023 года продажи автомобилей Lada выросли на 90%

В марте 2023 года продажи «АвтоВАЗа» выросли почти вдвое, сообщили в пресс-службе компании. Всего в России реализовали 23,3 тысячи машин российского предприятия (плюс 90 процентов год к году).

С начала весны объем продаж Lada Granta составил 16,2 тысячи штук. Это соответствует уровню февраля 2023 года, но при этом на 373,5 процента больше, чем в марте 2022-го, когда иностранные поставщики прекратили поставки запчастей для «АвтоВАЗа». Также за март продали 2,7 тысячи Niva Legend (плюс 212,1 процента год к году) и 3,7 тысячи Niva Travel (плюс 83,1 процента).

По итогам первого квартала общее число реализованных машин выросло до 64,2 тысячи штук (плюс 22 процента в сравнении с 2022-м). По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, позитивные результаты за первый квартал позволяют смотреть на восстановление рынка «с умеренным оптимизмом», так как доля компании среди всех проданных машин по итогам 2022-го выросла до 27,9 процента. К середине года «АвтоВАЗ» собирается начать продажи новых Lada Vesta и запустить производственную площадку в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. Несмотря на санкции, предприятие намерено выпустить более 400 тысяч автомобилей.

Ранее «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск сотрудников с июля на конец мая, чтобы избежать введения режима простоя для всех линий и остановки производства. Автопроизводитель объяснил, что причиной такого решения стало нарушение договоренностей со стороны ряда поставщиков комплектующих. Из-за этого безостановочное производство автомобилей стало невозможным.

Из-за нехватки деталей завод по-прежнему выпускает упрощенные модели автомобилей и все еще не устанавливает на них автоматическую коробку передач. По словам Соколова, выпуск автомобилей в этой модификации возобновится в 2024 году.

По итогам 2022 года чистая прибыль «АвтоВАЗа» сократилась на 86,2 процента, до 206,6 миллиона рублей. Выручка предприятия уменьшилась до 169,574 миллиарда рублей (минус 43,7 процента). Убыток от продаж составил 4,126 миллиарда рублей против прироста в 10,2 миллиарда рублей в 2021-м.