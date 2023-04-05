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12:19, 5 апреля 2023Россия

Россиян вывезли из приграничного села на броневиках

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из села на броневиках

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из села на броневиках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, так администрация поселка спасла россиян от минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние», — сообщил чиновник.

Об обстреле села стало известно днем 5 апреля. А днем ранее под обстрел попало село Алешковичи Суземского района Брянской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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