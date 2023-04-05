Россиян вывезли из приграничного села на броневиках

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из села на броневиках

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из села на броневиках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, так администрация поселка спасла россиян от минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние», — сообщил чиновник.

Об обстреле села стало известно днем 5 апреля. А днем ранее под обстрел попало село Алешковичи Суземского района Брянской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.