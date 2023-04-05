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13:55, 5 апреля 2023Спорт

Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА

Александера Чеферина переизбрали на пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Александера Чеферина переизбрали на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.

16 марта Джанни Инфантино третий раз был избран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он руководит организацией с 26 февраля 2016 года.

Дарья Коршунова
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