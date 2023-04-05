Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА

Александера Чеферина переизбрали на пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций

Александера Чеферина переизбрали на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.

16 марта Джанни Инфантино третий раз был избран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года. Он руководит организацией с 26 февраля 2016 года.