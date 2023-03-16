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12:02, 16 марта 2023Спорт

Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы главы организации состоялись 16 марта на 73-м конгрессе организации в Руанда в четверг. 52-летний Инфантино был единственным кандидатом на должность.

В июле 2020 года против Инфантино было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию. В январе 2023-его его повторно допросили в рамках расследования.

Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года.

Дарья Коршунова
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