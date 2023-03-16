Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола

Джанни Инфантино переизбрали на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы главы организации состоялись 16 марта на 73-м конгрессе организации в Руанда в четверг. 52-летний Инфантино был единственным кандидатом на должность.

В июле 2020 года против Инфантино было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию. В январе 2023-его его повторно допросили в рамках расследования.

Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок. Новый срок его полномочий рассчитан до 2027 года.