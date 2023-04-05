Глава УЕФА сделал заявление о возвращении россиян на турниры

Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска россиян

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сделал заявление о возвращении россиян на международные турниры. Его слова приводятся в Twitter CGTN Europe.

Глава организации рассказал, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом УЕФА.

Ранее стало известно, что Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Он продолжит руководить организацией до 2027 года.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.