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14:49, 5 апреля 2023Наука и техника

Выявлена причина потери памяти после COVID-19

Cell Reports: спайковый белок коронавируса связали с потерей памяти

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Специалисты Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) выявили причину потери памяти после COVID-19. Выводы исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Известно, что у многих перенесших коронавирусную инфекцию развивается постковидный синдром, при котором среди прочих проявлений выделяется нарушение когнитивных способностей и памяти.

Теперь удалось выяснить механизмы, стоящие за этим симптомом. В мозг лабораторных мышей вводили спайковый белок SARS-CoV-2 — токсичный протеин патогена, позволяющий коронавирусу проникать в клетку-хозяина. Изучив мозг подопытных, специалисты идентифицировали рецептор TLR4, который при связывании со спайковым белком вызывает нейровоспаление, приводящее к удалению макрофагами контактов между нейронами. В результате у испытуемых фиксировались проблемы с памятью.

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Причем этот процесс наблюдался не только у мышей, но и у людей. Кроме того, у лиц, имеющих генетические вариации, связанные с изменениями в TLR4, наблюдался более высокий риск развития поздних нарушений памяти после заражения SARS-CoV-2.

Авторы подчеркивают, что спайковый белок играет центральную роль в развитии когнитивных изменений после COVID-19. А TLR4 является перспективной целью для разработки профилактических и терапевтических методов борьбы с нарушениями памяти, спровоцированными коронавирусом.

В марте 2023 года сотрудники Дартмутского колледжа в США обнаружили, что COVID-19 способен вызвать трудности с распознаванием лиц и ориентированием на местности.

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Елена Апазиди
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