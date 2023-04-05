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19:08, 5 апреля 2023Наука и техника

COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией

BIN: коронавирус вызвал ухудшение когнитивных функций у больных деменцией

Фото: Kirill Braga / Reuters

Ученые Института неврологии Бангура (BIN) обнаружили, что COVID-19 усугубил состояние пациентов с деменцией, вызвав у них более стремительное ухудшение когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease Reports.

Известно, что коронавирусная инфекция способна провоцировать острые и долгосрочные неврологические эффекты. Среди одного из самых распространенных симптомов — затуманенность сознания.

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Теперь специалисты решили рассмотреть влияние когнитивных нарушений на людей, которые живут с деградацией умственных способностей еще до заражения вирусом. Для исследования были отобраны 14 пациентов: четверо с болезнью Альцгеймера, пятеро с сосудистой деменцией, трое с болезнью Паркинсона, и двое с лобно-височной деменцией, у которых наблюдалось ухудшение состояния после инфицирования SARS-CoV-2.

Анализ показал, что у пациентов со всеми подтипами рассмотренной деменции наблюдались быстро прогрессирующие симптомы после перенесенного COVID-19. При этом различия между разными типами слабоумия стали сильно размытыми.

Кроме того, у некоторых людей с коронавирусной инфекций в анамнезе, у которых ранее не отмечалось никаких признаков нейродегенеративных заболеваний, могут наблюдаться фенотипические и сходные визуальные изменения в мозге, напоминающие сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера.

В ноябре 2022 года исследователи из Индийского технологического института в Дели изучили изменения в мозге у перенесших COVID-19. Данные МРТ показали значительно более высокие значения магнитной восприимчивости в лобной доле и стволе головного мозга.

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Елена Апазиди
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