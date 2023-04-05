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11:42, 5 апреля 2023Спорт

Чемпиона мира по боксу Альвареса обвинили в пьянстве

Тренер Хосе Бенавидес обвинил чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса в пьянстве
Сауль Альварес

Сауль Альварес. Фото: Steve Marcus / AP

Тренер Хосе Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com обвинил чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса в пьянстве.

«Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, много работал в зале, но сейчас пьет все чаще», — заявил он.

Бенавидес отметил, что раньше никогда нельзя было увидеть Альвареса пьяным, но теперь это не так. Тренер предположил, что мексиканец утратил былой интерес к боксу.

Последний бой Альварес провел в сентябре 2022-го против казахстанского боксера Геннадия Головкина. Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса по четырем версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе.

Всего за карьеру Альварес провел 62 поединка, в которых одержал 58 побед и потерпел два поражения. Еще два боя закончились ничьей.

Дарья Коршунова
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