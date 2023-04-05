Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 5 апреля 2023Силовые структуры

Объявленного в международный розыск бывшего депутата задержали за взятку

В Казани задержали за взятку экс-депутата Новосибирска Колмогорова, объявленного в розыск

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани задержали по делу о взятке предпринимателя и экс-депутата города Куйбышев Михаила Колмогорова, объявленного в апреле 2022 года в международный розыск. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Колмогоров обвиняется в даче взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. По данным следствия, в 2017-2018 годах Колмогоров через посредника Сергея Белоуса передал Турбину три миллиона рублей и тысячу долларов за информацию о ходе расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу. Колмогорова этапировали в Новосибирск.

Бывшего зампрокурора Турбина задержали вместе с его начальником 16 февраля 2022 года. Их обвинили в «крышевании» бизнеса и получении денег от криминальных авторитетов. 1 августа 2022 года Турбина отпустили под домашний арест. Следствие по его делу было завершено 8 декабря 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки
Названа возможная причина ослабления рубля
Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая
Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ
Связанную с делом Трампа порноактрису обязали возместить ему судебные издержки
Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии
Не знавшая о беременности восьмиклассница из Москвы родила от 20-летнего мужчины
Плохой сон вдвое увеличил риск астмы
Ляйсан Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.