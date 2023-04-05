Объявленного в международный розыск бывшего депутата задержали за взятку

В Казани задержали за взятку экс-депутата Новосибирска Колмогорова, объявленного в розыск

В Казани задержали по делу о взятке предпринимателя и экс-депутата города Куйбышев Михаила Колмогорова, объявленного в апреле 2022 года в международный розыск. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Колмогоров обвиняется в даче взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. По данным следствия, в 2017-2018 годах Колмогоров через посредника Сергея Белоуса передал Турбину три миллиона рублей и тысячу долларов за информацию о ходе расследования уголовного дела в отношении его знакомого и за принятие прокурором процессуальных решений в его пользу. Колмогорова этапировали в Новосибирск.

Бывшего зампрокурора Турбина задержали вместе с его начальником 16 февраля 2022 года. Их обвинили в «крышевании» бизнеса и получении денег от криминальных авторитетов. 1 августа 2022 года Турбина отпустили под домашний арест. Следствие по его делу было завершено 8 декабря 2022 года.