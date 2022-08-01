Бывшего зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест

Экс-зампрокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест по делу о взятках

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю регионального прокурора Андрею Турбину, обвиняемому в коррупции. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Турбина отпустили из СИЗО под домашний арест до 14 октября. Суд запретил ему общаться с фигурантами дела, выходить из квартиры, пользоваться средствами связи и отправлять бумажные письма.

По данным следствия, Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от криминалитета за крышевание бизнеса, в том числе от собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Фигуранты были задержаны 16 февраля. Экс-прокурор остался под стражей.