Завершено следствие по делу о коррупции экс-зампрокурора Новосибирской области

СКР завершил следствие по делу экс-зампрокурора Новосибирской области о взятке в 3 млн руб

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого во взятке в размере три миллиона рублей от бизнесмена. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие установило, что Турбин обещал коммерсанту за деньги помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса России и вынести необходимое процессуальное решение по делу. Посредник передал прокурору три миллиона рублей за незаконное содействие.

1 августа сообщалось, что Новосибирский областной суд изменил меру пресечения Турбину. Его отпустили из СИЗО под домашний арест до 14 октября.

По данным следствия, Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от криминалитета за крышевание бизнеса, в том числе от собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Фигуранты были задержаны 16 февраля. Экс-прокурор остался под стражей.