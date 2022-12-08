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12:01, 8 декабря 2022Силовые структуры

Завершено следствие по делу о коррупции экс-зампрокурора Новосибирской области

СКР завершил следствие по делу экс-зампрокурора Новосибирской области о взятке в 3 млн руб

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого во взятке в размере три миллиона рублей от бизнесмена. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие установило, что Турбин обещал коммерсанту за деньги помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса России и вынести необходимое процессуальное решение по делу. Посредник передал прокурору три миллиона рублей за незаконное содействие.

1 августа сообщалось, что Новосибирский областной суд изменил меру пресечения Турбину. Его отпустили из СИЗО под домашний арест до 14 октября.

По данным следствия, Турбин и его бывший начальник, экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, получали взятки от криминалитета за крышевание бизнеса, в том числе от собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Фигуранты были задержаны 16 февраля. Экс-прокурор остался под стражей.

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Любовь Ширижик
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