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15:25, 5 апреля 2023Среда обитания

Названы города России с наиболее загрязненным воздухом

Росприроднадзор: список городов-загрязнителей возглавили Норильск, Череповец и Новокузнецк

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2022 года лидером среди российских городов по объему вредных выбросов в атмосферу стал Норильск. Об этом со ссылкой на доклад Росприроднадзора в 2022 году сообщает агентство ТАСС.

На Норильск пришлось 10,5 процента, или 1,8 миллиона тонн от общего объема загрязняющих веществ в атмосфере. Вторым в списке городов-загрязнителей специалисты назвали Череповец с показателем в 279 тысяч тонн. Замкнул тройку Новокузнецк, где зафиксировали 263 тысячи тонн выбросов. За ним следуют Липецк с результатом в 262 тысячи тонн за год и поселок Рефтинский Свердловской области, где общий объем вредных веществ в атмосфере за 2022 год составил 225 тысяч тонн. В десятку также попали Междуреченск (Кемеровская область, 198 тысяч тонн), Магнитогорск (173 тысячи тонн), Воркута (168 тысяч тонн), Иркутск (132 тысячи тонн), Уфа (132 тысячи тонн).

В Росприроднадзоре отметили, что по сравнению с 2021 годом первые десять городов из рейтинга практически не изменились. С самых верхних строчек сместился Ангарск Иркутской области, однако несколько позиций прибавил попавший туда Иркутск.

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Среди округов страны список по количеству вредных выбросов в атмосферу возглавил Сибирский с показателем в 5,8 миллиона тонн за 2022 год. На долю этого загрязнителя пришлось 34 процента от общего объема токсичных веществ. Вторую позицию занял Урал с 3,6 миллиона тонн выбросов (21 процент от всех выбросов). На Приволжский округ, оказавшийся третьим, пришлось 2,3 миллиона, или 13 процентов, от общего объема загрязняющих веществ. На четвертой строчке оказался Северо-Западный округ с 1,6 миллиона тонн, или 10 процентами, от всех выбросов. Доля Центрального (1,5 миллиона тонн), Дальневосточного (1,3 миллиона тонн), Южного (871 тысяча тонн) и Северо-Кавказского (146 тысяч тонн) округов составила 9, 7, 5 процентов и 1 процент соответственно.

Среди сфер экономики главными загрязнителями назвали добычу полезных ископаемых, ответственную за 42 процента от всех вредных выбросов. Вторую строчку заняли обрабатывающие производства с долей в 21 процент, третью — обеспечение электричеством, газом и паром, вклад которого в загрязнение атмосферы в общей сложности составил 18 процентов.

В феврале эксперты КБ «Стрелка» пришли к выводу, что по итогам 2022 года наихудшим качество воздуха среди крупных населенных пунктов России оказалось в Московской агломерации. В тройку также попали Якутск и Новосибирск.

Полина Кислицына
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