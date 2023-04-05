Российская шахматистка выиграла этап Гран-при

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин. Об этом сообщается на сайте организации.

Соревнования проходили в Нью-Дели с 24 марта по 5 апреля. Россиянка вместе с китаянкой Чжу Цзиньэр и представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой набрала по шесть очков и одержала победу по дополнительным показателям. Она получит 37 тысяч евро призовых и 400 очков в серии Гран-при.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Две лучшие шахматистки по итогам серии попадут на турнир претенденток.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Отмечается, что по истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.