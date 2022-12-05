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15:38, 5 декабря 2022Спорт

FIDE выступила с заявлением относительно российских шахматистов

FIDE: российские шахматисты смогут выступать под нейтральным флагом до 1 января 2024 года

Фото: Nir Alon / Globallookpress.com

Международная шахматная федерация (FIDE) выступила с заявлением относительно российских и белорусских шахматистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Российские и белорусские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Отмечается, что по истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другого решения.

В августе президент FIDE россиянин Аркадий Дворкович отреагировал на предложение датского гроссмейстера Петера Хайне Нильсена исключить Россию из организации. Дворкович заявил, что предпочитает думать о благе всего шахматного мира.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах федерации под нейтральным флагом.

Анастасия Борисова
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